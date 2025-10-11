पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेप

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से सनसनी फैल गई है। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली बताई जा रही है। यह घटना पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई दरिंदगी को लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या पीड़िता के पिता का कहना है कि वे डॉक्टर हैं, समाज के प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और वे (सरकार) उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती।

मीडिया खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे साल की छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि रात 10 बजे उसकी सहेली ने हमें फोन करके बताया कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। हम जलेश्वर में रहते हैं। मेरी बेटी यहां पढ़ती थी। कल उसका एक सहपाठी उसे खाने के बहाने बाहर ले गया था, लेकिन जब दो-तीन और आदमी आए तो उसने उसे छोड़ दिया और भाग गया।उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। यह घटना रात 8 से 9 बजे के बीच हुई।

क्या बोलीं पश्चिम बंगाल की मंत्री दुर्गापुर कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि दुर्गापुर के निजी अस्पताल में कल रात एक घटना घटी जहां आरोप है कि एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। तुरंत पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई चल भी रही है और उस पीड़िता का इलाज चल रहा है। उसके माता-पिता आए हैं और वो भी पश्चिम बंगाल सरकार पर विश्वास रखते हैं और पुलिस की कार्रवाई पर भी विश्वास रखते हैं। इसी बीच भाजपा अपनी ओर से टिप्पणी कर रही है। हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि इसमें वो राजनीतिक फायदा न उठाए और इसे राजनीतिक चश्मे से भी न देखें।

क्या कहा डिंपल यादव ने दुर्गापुर कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जो पश्चिम बंगाल में घटी है। यह सिर्फ़ पश्चिम बंगाल में नहीं है महिलाओं के प्रति ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर आप उत्तरप्रदेश के आंकड़े देखें, तो पिछले 10 सालों में महिलाओं के ख़िलाफ़ जघन्य अपराध दोगुने से भी ज़्यादा हो गए हैं। इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है, क्योंकि वह समाज को दिशा दिखाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। उत्तरप्रदेश सरकार को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 1090 हेल्पलाइन शुरू की थी, जहां महिलाओं की लगातार मदद की जा रही थी, लेकिन सरकार ने लगातार ऐसी सुविधाओं को कमज़ोर करने की कोशिश की है, और कुछ मामलों में इस तरह से काम किया है जिससे ये सेवाएँ कम प्रभावी हो गई हैं।