बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, गाड़ी पर फेंके पत्‍थर, अस्‍पताल में कराया भर्ती

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोलकाता , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (16:25 IST)
Attack on BJP MP and MLA : पश्चिम बंगाल के नागराकाटा में सोमवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में दोनों नेता बुरी तरह जख्मी हो गए और इसके बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सामग्री बांटने गए थे। हमले के बाद भाजपा सांसद और विधायक वहां से निकलने लगने लगे तो भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके, जिससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है।

खबरों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के नागराकाटा में सोमवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में दोनों नेता बुरी तरह जख्मी हो गए और इसके बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सामग्री बांटने गए थे।
हमले के बाद भाजपा सांसद और विधायक वहां से निकलने लगने लगे तो भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके, जिससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। इस दौरान करीब 500 से ज्यादा लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए और सड़कें जाम कर दीं। इस हमले के बाद राजनीतिक हंगामा मच गया।
 
हमले का वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, बंगाल में टीएमसी का जंगल राज! बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू, जो एक सम्मानित आदिवासी नेता और उत्तरी मालदा से दो बार सांसद रहे हैं, पर टीएमसी के गुंडों ने उस समय हमला किया जब वे जलपाईगुड़ी के दुआर्स क्षेत्र के नागराकाटा में विनाशकारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद करने जा रहे थे।
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन के बीच उनके असंवेदनशील जश्न पर जनता के गुस्से के बाद वह घबराहट की स्थिति में हैं, हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस घटना के बाद राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं।
