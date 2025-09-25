बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला की बाणेश्वरी ट्रैवल्स से हुए हादसे के बाद यह मामला लगातार तुल पकड़ रहा है। पिछले दिनों सांवेर रोड पर बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस से कुचल कर एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से यह मामला लगातार चर्चा में है। अब एक लड़की ने विधायक गोलू शुक्ला और उनके समर्थकों पर धमकी का आरोप लगाया है।
दरअसल, यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लड़की ने कहा कि वो सांवेर बस हादसे में मारे गए सोलंकी परिवार की भतीजी है। उसने वीडियो में कहा कि उसके चाचा के परिवार को केस वापस लेने की धमकी मिल रही है। अगर उसे या उसके परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी विधायक गोलू शुक्ला की होगी।
क्या आरोप लगाए लड़की ने : लड़की ने वीडियो में बताया कि उसका नाम खुशी सोलंकी है। उसने आरोप लगाया कि गोलू शुक्ला की बस से कुचलकर मरे सदस्य उसके चाचा चाची और दोनों भाई थे। उसने कहा कि अपने भाई विशाल सिंह गौड की फेसबुक आईडी भी गोलू शुक्ला ने बंद करवा दी है। उसने कहा कि उन्हें कई फोन आ रहे हैं कि यह केस वापस ले लें, लेकिन हम केस वापस नहीं लेंगे, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें धमकी दी जा रही है। अगर विशाल सिंह गौड को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार गोलू शुक्ला ही रहेंगे। खुशी ने कहा कि उसे नहीं पता कि धमकी के कॉल गोलू शुक्ला की तरफ से आ रहे हैं या अन्य लोगों की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी विशाल सिंह को कुछ होता है तो जिम्मेदार विधायक गोलू शुक्ला ही रहेंगे।
क्या कहा विधायक गोलू शुक्ला ने : वेबदुनिया ने विधायक गोलू शुक्ला पर लगे इन आरोपों का संदर्भ देते हुए उनसे फोन पर चर्चा की। इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक शुक्ला ने कहा कि मैं क्यों करवाऊंगा यह सब, वो पीड़ित परिवार है, हम तो उनकी आर्थिक सहायता कर रहे हैं। मैंने पुलिस में आरोपों वाले इस वीडियो को लेकर शिकायत की है। मैं कमिश्नर से मिला हूं वीडियो के बारे में बताया है। हम ऐसा क्यों करेंगे पीड़ित परिवार के साथ, एक तो उनके घर के सदस्यों पर यह दुख टूटा है उस पर हम यह सब क्यों करेंगे। मैंने पुलिस में इसकी शिकायत की है।
क्या है पूरा मामला : बता दें कि सांवेर क्षेत्र के रिंगनोदिया रोड पर मोटरसाइकिल से इंदौर आ रहे मूसाखेड़ी निवासी 45 वर्षीय महेंद्र सोलंकी, उनकी पत्नी 40 वर्षीय जयश्री सोलंकी, 15 वर्षीय बेटे जिगर एवं 12 वर्षीय तेजस्वी को बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने टक्कर मारकर बुरी तरह कुचल दिया था, जिससे सभी की मौके पर मौत हो गई थी। इस घटना में शामिल ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ पुलिस सांवेर ने मामूली धारा में प्रकरण दर्ज किया है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल