Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






BJP विधायक से क्‍यों भिड़े मंत्री किरोड़ीलाल, CM भजनलाल ने शांत कराया मामला

Advertiesment
हमें फॉलो करें Controversy involving Kirori Lal Meena and BJP MLA Jitendra Gothwal

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (13:39 IST)
Kirori Lal Meena-Jitendra Gothwal dispute Case : भाजपा के अंदरुनी मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ रहे हैं। राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक में कृषि व आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा विधायक जितेन्द्र गोठवाल के बीच अफसरों पर कार्रवाई के मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई। बाद में मुख्‍यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। इस बैठक में पूर्व मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुईं।
 
खबरों के अनुसार, राजस्थान में मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में कृषि व आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा विधायक जितेन्द्र गोठवाल के बीच अफसरों पर कार्रवाई के मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई। बाद में मुख्‍यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया।
ALSO READ: राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई
बैठक में गोठवाल का कहना था कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जेजेएम घोटाले की जांच की मांग उठाई थी। जांच में दोषी पाए गए पांच अफसरों पर कार्रवाई के बजाय सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इस पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा उखड़ गए। उनका कहना था कि सारे काम नियमानुसार होंगे। इसके बाद जितेंद्र गोठवाल ने भी मंत्री किरोड़ी से आक्रामक अंदाज में बोलना शुरू किया।
 
बैठक में शिक्षा विभाग में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग भी उठी। भाजपा विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुईं। हालांकि वसुंधरा राजे सोमवार को विधानसभा पहुंची थीं, जहां उन्होंने बीजेपी विधायकों से मुलाकात भी की थी।
ALSO READ: 55 वर्षीय महिला ने 17वें बच्चे को दिया जन्म, राजस्थान में सामने आया चौंकाने वाला मामला
राज्य स्तरीय एक सम्‍मेलन में कृषि और आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बोलते हुए कहा कि उनके विभाग की जिम्मेदारी हर उस जगह तक पहुंचने की है, जहां संकट आता है। जहां आफत पड़े वहां मुझे जाना पड़ता है। बाढ़ का मंत्री हूं, जिम्मेदारी मेरी है। मकान गिरे तो मैं जाऊं, बिजली गिरे तो मैं जाऊं। डॉ. मीणा ने कहा कि यह महज संयोग है कि उन्हें दूसरी बार भी आपदा राहत का मंत्रालय मिला है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नेपाल में नहीं थमा Gen Z का गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन, पशुपतिनाथ मंदिर भी बंद

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels