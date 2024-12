Shyam Benegal Death : दिग्गज फिल्मकार श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में निधन

Filmmaker Shyam Benegal passes away at the age of 90 : प्रख्यात फिल्मकार श्याम बेनेगल का सोमवार को निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। बेनेगल की पुत्री पिया ने यह जानकारी दी। बेनेगल को 1970 और 1980 के दशक में ‘अंकुर’, ‘निशांत’ और ‘मंथन’ जैसी फिल्मों के जरिए भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। ‘‘भूमिका’’, ‘‘जुनून’’, ‘‘मंडी’’, ‘‘सूरज का सातवां घोड़ा’’, ‘‘मम्मो’’ और ‘‘सरदारी बेगम’’ को हिंदी सिनेमा में उनकी कलात्मक फिल्मों में गिना जाता है।