ऋषिकेश में गंगा राफ्टिंग 27 सितंबर से फिर शुरू

ऋषिकेश , शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (12:00 IST)
Uttarakhand news in hindi : उत्तराखंड में ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती क्षेत्र में गंगा नदी में राफ्टिंग 27 सितंबर से फिर शुरू हो जाएगी। मानसून के दौरान इन गतिविधियां पर रोक रहती है।
 
टिहरी के जिला पर्यटन एवं साहसिक पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन, वन विभाग और पर्यटन विभाग के संयुक्त निरीक्षण के बाद 27 सितंबर से गंगा नदी में राफ्टिंग करने की अनुमति जारी कर दी गई है।
 
उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को गंगा नदी में तपोवन से आगे मैरीन ड्राइव से खारा सोत तक संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस बार दुर्घटना रहित राफ्टिंग कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
 
चौहान ने बताया कि जीवन रक्षक जैकेट राफ्टिंग में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसकी गुणवत्ता की समय समय पर आकस्मिक जांच की जाएगी ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में पर्यटक की जान को कोई जोख़िम न हो। इस बार से पर्यटक गाइडों द्वारा कैमरे से पर्यटकों के लिए पैसे लेकर फिल्म बनाने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि गाइड का काम पर्यटकों को सुरक्षित राफ्टिंग करना है और इसका उल्लंघन करने वालों गाइडों से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। फिल्मिंग के लिए राफ्ट में अलग से सहायक को ले जाने का प्रावधान है।
edited by : Nrapendra Gupta 

