गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, विधायकों को सुरक्षित बाहर निकाला, पुलिस का बड़ा खुलासा

गुजरात विधानसभा को आज तड़के ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे राज्य के सुरक्षा और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। सुबह 8:30 बजे विधानसभा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर अंग्रेजी में प्राप्त हुए इस मेल में दोपहर 2 बजे विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुबह 9 बजे शुरू होने वाली विधानसभा की बैठक तुरंत स्थगित कर दी गई और एहतियात के तौर पर सभी विधायकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।