Weather Update : दिल्ली में इस बार फरवरी में सबसे ज्यादा बारिश, IMD ने जारी किए आंकड़े

Highest rainfall in Delhi this time in February after 2014 : राष्ट्रीय राजधानी में इस साल फरवरी में 2014 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस महीने अब तक 32.5 मिमी बारिश हुई है। इससे पहले 2014 के फरवरी माह में 48.8 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों से मिली है।