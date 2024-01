नोएडा में युवक को चाकू से गोदकर बाइक से घसीटा, वीडियो हुआ वायरल

The young man was injured with a knife tied to a bike and dragged : देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित नोएडा जिले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 बाइक सवार युवक एक व्यक्ति को रस्सी से बांधकर खुलेआम सड़क पर घसीट रहे हैं। बाइक सवार इन युवकों की तस्वीरें एक सीसीटीवी में कैद हो गईं।