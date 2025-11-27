Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






हरियाणा में लगी सबसे बड़ी बोली, 1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का VIP नंबर

Advertiesment
हमें फॉलो करें money

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

हिसार , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (15:31 IST)
Haryana VIP number : हरियाणा के हिसार में वीआईपी नंबर HR 88B 8888 को खरीदने की होड़ मच गई। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। यह भारत में VIP नंबर की नीलामी में अब तक की सबसे बड़ी बोली है।
 
अधिकारियों ने सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले का नाम या गाड़ी का मॉडल नहीं बताया है। लोग इस नंबर के पीछे इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इसमें सात 8s या 7 Bs की छाप बनती है, जिसमें ज्यादा संभावना है कि यह 7 8s के कारण है।
 
हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा सड़क परिवहन मंत्रालय के माध्यम से आयोजित इस नंबर की ऑनलाइन नीलामी में रिजर्व प्राइस 50,000 रुपए निर्धारित किया गया था। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 11,000 रुपए का भुगतान करना था। इस नंबर के लिए 45 बोलीदाताओं ने प्रतिस्पर्धा की और शाम 5 बजे तक सबसे अधिक बोली 1.17 करोड़ रुपए की लगी।
 
बताया जा रहा है कि विभाग बोलीदाता को राशि जमा करने के लिए उचित समय देगा। अभी तक, बोलीदाता ने केवल 11,000 रुपए जमा किए हैं, और यदि वह अंतिम बोली राशि जमा नहीं करता है, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी।
 
गौरतलब है कि चंडीगढ़ में एक इनोवा कार मालिक ने केंद्र शासित प्रदेश में CH01-DA 0001 नंबर के रिकॉर्ड के लिए 36.4 लाख रुपए चुकाए। नंबर के लिए दी गई यह राशि लगभग गाड़ी की कीमत के बराबर थी। 
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

संबित पात्रा का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, सेट किए भारत और पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels