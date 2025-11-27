Dharma Sangrah

Weather Update : केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्‍यों में चक्रवाती तूफान का अलर्ट, जानिए कैसा है देशभर का मौसम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (11:50 IST)
Weather Update News : देशभर में मौसम का मिज़ाज एक बार फिर बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है, जिससे तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश का अलर्ट है। अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई राज्यों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश होगी। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे 27 और 28 नवंबर को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे 27 और 28 नवंबर को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। विशेषकर जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में बादल गरजने और हल्की फुहारें पड़ने के आसार हैं। इससे ठंड और तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे ठंड बढ़ रही है।

रात के समय तापमान गिरने लगा है और सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बन रही है। माहे, यनम, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में 27-30 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। केरल में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में 27-30 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
मौसम विभाग ने अलर्ट तमिलनाडु के कई जिलों में 27-30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में 27-30 नवंबर को तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट होगी। इससे ठंड बढ़ेगी। झारखंड में 29 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल नजर आ सकता है, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है।
तापमान में भी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी सीवियर कैटेगरी में चल रही है। पिछले कई सप्ताह से हवा बेहद जहरीली है और लोग एयर प्यूरीफायर के सहारे बीमारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
