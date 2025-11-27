झारखंड से रेल लाइन से जुड़ेगा ओडिशा, 60 किलोमीटर की नई रेल लाइन को मंजूरी

रांची , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (09:35 IST)

Jharkhand news in hindi : झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाली करीब 60 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। यह रेल लाइन झारखंड के चाकुलिया को ओडिशा के मयूरभंज जिले स्थित बुरामारा से जोड़ेगी।

यह रेल लाइन झारखंड और ओडिशा राज्यों के बीच संपर्क को सुधारेगी और इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। 1639 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से क्षेत्र में कृषि, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

चाकुलिया के 13 गांव इस विशेष रेल परियोजना के के अंतर्गत आएंगे, जिससे भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

