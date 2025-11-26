पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा प्यार नहीं भरोसा नहीं

इस बीच कमला पसंद के मालिक के फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। दोनों परिवारों ने तय किया है कि आज एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा क्योंकि हम उन्हें पूरा सम्मान देना चाहते हैं। यह दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मीडिया में जो भी बताया जा रहा है वह पूरी तरह से झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं है। उन्होंने इसके लिए किसी का नाम नहीं लिया है। हमें नहीं पता कि सुसाइड का कारण क्या है। हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। जांच चल रही है।