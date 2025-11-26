Hanuman Chalisa

पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा प्यार नहीं भरोसा नहीं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 26 नवंबर 2025 (14:38 IST)
Dipti Chaurasia death news : देश के मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया (40) ने दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। दीप्ती का शव मंगलवार शाम पंखे से लटका हुआ मिला।
 
दीप्ति को इस हालत में सबसे पहले उसके पति हरप्रीत चौरसिया ने देखा। हरप्रीत उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है जिस पर लिखा है प्यार नहीं, भरोसा नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। 
 
बताया जा रहा है कि पुलिस को एक डायरी मिली है, जिसमें दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र किया है। उन्होंने डायरी में लिखा है कि अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। दीप्ति और उनके पति अलग-अलग घरों में रहते थे।
 
दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। उनका 14 साल का एक बेटा है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने दो शादियां की हैं। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस हैं।

इस बीच कमला पसंद के मालिक के फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। दोनों परिवारों ने तय किया है कि आज एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा क्योंकि हम उन्हें पूरा सम्मान देना चाहते हैं। यह दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मीडिया में जो भी बताया जा रहा है वह पूरी तरह से झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं है। उन्होंने इसके लिए किसी का नाम नहीं लिया है। हमें नहीं पता कि सुसाइड का कारण क्या है। हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। जांच चल रही है।
