रांची से ISIS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली स्पेशल सेल को बड़ी सफलता

दिल्ली स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की मदद से रांची के इस्लामनगर से ISIS के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। एक अन्य संदिग्ध आफताब को दिल्ली से पकड़ा।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रांची , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (11:38 IST)
Ranchi ISIS terrorist news : झारखंड की राजधानी रांची से बुधवार को ISIS के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पिछले कई दिनों से इस संदिग्ध आतंकी की तलाश कर रही थी।
 
दिल्ली की स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की मदद से आतंकी को रांची के इस्लामनगर के एक लांज से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ISIS के संदिग्ध आतंकवादी की पहचान असहर दानिश के रूप में की गई है।
 
असहर दानिश बोकारो जिले के पेटवार का रहने वाला है। दिल्ली में दर्ज मामले के आधार पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम उसकी तलाश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से पूछताछ की जा रही है।
 
इस बीच स्पेशल सेल ने दिल्ली से भी ISIS के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी की पहचान आफताब के रूप में की गई है।
edited by : Nrapendra Gupta

