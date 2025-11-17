झारखंड का रजत जयंती समारोह, जतरा में CM सोरेन ने बजाया नगाडा

राज्य के रजत पर्व उत्सव में दुमका का संताली बैंड, टॉम मुर्मू एवं उनके साथियों का जलवा दिखा। झारखंड की बेटी बॉलीवुड प्ले बैक सिंगर शिल्पा राव एवं ग्रुप ने भी समा बांधा।
रजत पर्व का उत्सव, उल्लास का माहौल— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) November 16, 2025
नगाड़ों, मांदर की थाप और ढोल की ताल से गुंजायमान हुआ झारखण्ड
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM के नेतृत्व में पहली बार झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस पर जतरा का आयोजन...#BirsaMunda #DishomGuru#jharkhandat25 #jharkhandsejohar #abuasarkar pic.twitter.com/a1KK6QUaL1
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए सोमेश चंद्र सोरेन को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विजय झामुमो परिवार द्वारा राज्य के हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों का परिणाम है। हेमंत सोरेन ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि झामुमो के कर्मठ सिपाहियों ने लगातार मेहनत की है, जिसके कारण आज यह जीत संभव हो पाई है।
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM एवं विधायक श्रीमती @JMMKalpanaSoren से घाटशिला विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक श्री सोमेश सोरेन ने अपने परिवार संग मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री सोरेन को विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। pic.twitter.com/1uGR81BHfk— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) November 16, 2025