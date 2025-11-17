Dharma Sangrah

झारखंड का रजत जयंती समारोह, जतरा में CM सोरेन ने बजाया नगाडा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रांची , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (10:30 IST)
Jharkhand news in hindi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहले बार के नेतृत्व में झारखंड का राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य के रजत जयंती के अवसर पर जतरा का आयोजन किया गया। उल्लास के माहौल में नगाड़ों, मांदर की थाप और ढोल की ताल से झारखंड गुंजायमान हुआ।
 
झारखंड स्थापना के रजत जयंती उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को रांची में आयोजित भव्य जतरा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। झारखंड सीएमओ द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर की गई पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस अवसर पर जतरा में ढोल नगाड़े बजाते दिखे।
 
राज्य के रजत पर्व उत्सव में दुमका का संताली बैंड, टॉम मुर्मू एवं उनके साथियों का जलवा दिखा। झारखंड की बेटी बॉलीवुड प्ले बैक सिंगर शिल्पा राव एवं ग्रुप ने भी समा बांधा।
 
सोमेश सोरेन ने सीएम सोरेन से की मुलाकात : घाटशिला विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने रविवार को अपने परिवार संग मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोरेन को विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
 
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए सोमेश चंद्र सोरेन को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विजय झामुमो परिवार द्वारा राज्य के हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों का परिणाम है। हेमंत सोरेन ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि झामुमो के कर्मठ सिपाहियों ने लगातार मेहनत की है, जिसके कारण आज यह जीत संभव हो पाई है।
 
edited by : Nrapendra Gupta 

