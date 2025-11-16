झारखंड में 25 वर्षों के विकास का रोडमैप तैयार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी 8799 करोड़ की सौगात

झारखंड के स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को 8799 करोड़ की 1087 योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 4475 करोड़ की लागत से धरातल पर उतरने वाली 209 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 4324 करोड़ की राशि से पूरी की गई कुल 878 योजनाओं का उद्घाटन किया।

इनमें मुख्य रूप से कोर कैपिटल धुर्वा में विधायक आवास, देवघर एवं लोहरदगा के नए समाहरणालय भवन, जगन्नाथपुर व पाकुड़ में डिग्री कॉलेज और गोड्डा में इंजीनियरिंग कॉलेज, इको टूरिज्म के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय धनबाद, गिरिडीह नगरपालिका, सिमडेगा में नए अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम एवं खूंटी के तोरपा में 5000 मीट्रिक टन गोदाम का उद्घाटन किया गया।