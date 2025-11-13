Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






झारखंड सरकार के बड़े फैसले, कांस्टेबल भर्ती नियम में बड़ा बदलाव, 5 दिसंबर से विधानसभा सत्र

Advertiesment
हमें फॉलो करें hemant soren cabinet

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रांची , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (09:40 IST)
Jharkhand news in hindi : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 नवंबर, बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें कांस्टेबल भर्ती नियम में बड़ा बदलाव, हर जिले में STEM लैब की स्थापना, देवघर में होटल बैद्यनाथ बिहार का निर्माण और क्लेरियस मांगुर को राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय शामिल है। बैठक में फैसला किया गया है कि राज्य सरकार का नया विधानसभा सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा।
 
राज्य सरकार ने हर जिले में एक मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय में एसटीईएम (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) लैब स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक लैब पर 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
 
सोरेन सरकार ने देवघर में होटल बैद्यनाथ बिहार के निर्माण और संचालन को भी हरी झंडी दे दी है। यह होटल पीपीपी मॉडल पर चार सितारा श्रेणी में विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 113.97 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
बैठक में इंडिया रिजर्व बटालियन में उप-निरीक्षक (वायरलेस) व कांस्टेबल भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। शारीरिक परीक्षा के नियम में बदलाव करते हुए पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ का समय 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट तय किया गया है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: दिल्ली ब्लास्ट अपडेट, न्यू लाजपत राय मार्केट में मिला बॉडी पार्ट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels