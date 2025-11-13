Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली ब्लास्ट अपडेट, मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुई

Advertiesment
हमें फॉलो करें Live news in Hindi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (15:00 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : मोदी सरकार ने दिल्ली धमाकों को आतंकी हमला करार दिए जाने के बाद जांच की गति और बढ़ गई है। धमाकों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुई। पल पल की जानकारी...


03:37 PM, 13th Nov
दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और संदिग्ध कार बरामद। फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय में एक संदिग्ध ब्रेज़ा कार की जम्मू-कश्मीर पुलिस जांच कर रही है।

01:01 PM, 13th Nov
विस्फोट मामले की एक आरोपी डॉ. शाहीन सईद, 1 सितंबर 2012 से 31 दिसंबर, 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख रहीं। बाद में उनका तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया गया।

12:27 PM, 13th Nov
मुंबई ब्लास्ट में मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुई। LNJP अस्पताल में भर्ती हसन बिलाल की मौत।
 

11:56 AM, 13th Nov
दिल्ली ब्लास्ट मामले में गृहमंत्री अमित शाह के घर बैठक जारी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौजूद।

11:17 AM, 13th Nov
अमेरिका में पिछले 43 दिन से जारी शटडाउन अब खत्म हो गया है। अमेरिकी सीनेटरों ने शटडाउन खत्म करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी किए हस्ताक्षर। ALSO READ: ट्रंप के साइन करते ही खत्म हुआ शटडाउन, अमेरिकियों को 43 दिन बाद मिली राहत

09:51 AM, 13th Nov
दिल्ली के महिपालपुर में रेडिसन होटल के पास धमाके की खबर। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यह पता नहीं चला है कि धमाके की वजह क्या है? पुलिस को जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।

08:45 AM, 13th Nov
FSL और दिल्ली पुलिस की एक टीम को विस्फोट स्थल के पास न्यू लाजपत राय मार्केट में एक शरीर का अंग मिला है। शरीर के अंग को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया जा रहा है।

08:42 AM, 13th Nov
DMRC ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं। 
 

07:38 AM, 13th Nov
-दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हुई। कुल 21 जैविक नमूने एफएसएल भेजे गए: दिल्ली पुलिस
-डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉ. उमर उन नबी था। विस्फोट के बाद, उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था। उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है।
-फरीदाबाद के खंदावली गांव में पहुंची NSG की टीम, यहां से बुधवार को बरामद हुई थी लाल रंग की ईको स्पोर्ट कार।

07:36 AM, 13th Nov
दिल्ली धमाकों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, भारतीय एजेंसियां बेहद पेशेवर ढंग से जांच कर रही है। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Delhi की हवा बनी दमघोंटू, कई इलाकों में AQI 400 के पार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels