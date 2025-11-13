Latest News Today Live Updates in Hindi : मोदी सरकार ने दिल्ली धमाकों को आतंकी हमला करार दिए जाने के बाद जांच की गति और बढ़ गई है। धमाकों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई। पल पल की जानकारी...
03:37 PM, 13th Nov
दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और संदिग्ध कार बरामद। फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय में एक संदिग्ध ब्रेज़ा कार की जम्मू-कश्मीर पुलिस जांच कर रही है।
01:01 PM, 13th Nov
विस्फोट मामले की एक आरोपी डॉ. शाहीन सईद, 1 सितंबर 2012 से 31 दिसंबर, 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख रहीं। बाद में उनका तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया गया।
12:27 PM, 13th Nov
मुंबई ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई। LNJP अस्पताल में भर्ती हसन बिलाल की मौत।
11:56 AM, 13th Nov
दिल्ली ब्लास्ट मामले में गृहमंत्री अमित शाह के घर बैठक जारी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौजूद।
-दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हुई। कुल 21 जैविक नमूने एफएसएल भेजे गए: दिल्ली पुलिस
-डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉ. उमर उन नबी था। विस्फोट के बाद, उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था। उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है।
-फरीदाबाद के खंदावली गांव में पहुंची NSG की टीम, यहां से बुधवार को बरामद हुई थी लाल रंग की ईको स्पोर्ट कार।
07:36 AM, 13th Nov
दिल्ली धमाकों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, भारतीय एजेंसियां बेहद पेशेवर ढंग से जांच कर रही है। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है।