पुष्कर सिंह धामी ने कहा देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, ‘डबल इंजन’ लग रहा है

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , रविवार, 16 नवंबर 2025 (08:30 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की शानदार जीत के एक दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में चुनावों के बाद सभी जगह ‘डबल इंजन’ लग रहा है क्योंकि जनता उसी को सत्ता में ला रही है जो काम कर रहा है।
 
धामी ने यहां देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में वेनु अग्रहरि धींगड़ा की पुस्तक ‘लीडिंग लेडीज—द न्यू वेव ऑफ फीमेल पालिटीशियन्स इन इंडिया’ के विमोचन के मौके पर कहा कि धरातल पर होने वाला काम दिखाई देता है और लोग अब काम करने वालों को ही बार-बार वापस (सत्ता में) लाते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मैं बिहार की बात करूं या देश में कहीं और की, अब जो काम करेगा, वही आगे (सत्ता में) आ पाएगा। Edited by : Sudhir Sharma  

