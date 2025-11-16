सोनभद्र में पत्थर की खदान का एक हिस्सा ढहा, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका

#WATCH | सोनभद्र, उत्तर प्रदेश: सोनभद्र में कल एक पत्थर की खदान धंसने से लगभग 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक शव बरामद किया गया है। बचाव अभियान जारी है। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं।



(सोर्स: NDRF) pic.twitter.com/ovKNhh6BQD — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2025

सोनभद्र जिले में ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार को पत्थर की एक खदान में दुर्घटना होने से कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बीएन सिंह ने बताया कि ‘कृष्णा माइंस’ का एक हिस्सा ढह जाने से वहां कार्यरत कुछ मजदूर दब गए हैं।उन्होंने कहा कि दबे हुए लोगों को निकालने का प्रयास अल्ट्राटेक कंपनी, दुसान कंपनी, ओबरा पावर कंपनी और अन्य के सहयोग से किया जा रहा है।