लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐलान किया कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। इस कलह के पीछे रोहिणी ने जिस संजय यादव का नाम लिया है, वो तेजस्वी यादव के सबसे खास रणनीतिकार और सलाहकार माने जाते हैं। वर्तमान में वो राजद की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। लालू परिवार में उनकी भूमिका को लेकर पहले भी नाराजगी सामने आ चुकी है। तेज प्रताप ने भी यादव पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले ही बागी हो चुके थे।