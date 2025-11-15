लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरार

Festival Posters

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शनिवार, 15 नवंबर 2025 (23:25 IST)
Who is Sanjay Yadav : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐलान किया कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। इस कलह के पीछे रोहिणी ने जिस संजय यादव का नाम लिया है, वो तेजस्वी यादव के सबसे खास रणनीतिकार और सलाहकार माने जाते हैं। वर्तमान में वो राजद की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। लालू परिवार में उनकी भूमिका को लेकर पहले भी नाराजगी सामने आ चुकी है। तेज प्रताप ने भी यादव पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले ही बागी हो चुके थे।
खबरों के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐलान किया कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। इस कलह के पीछे रोहिणी ने जिस संजय यादव का नाम लिया है, वो तेजस्वी यादव के सबसे खास रणनीतिकार और सलाहकार माने जाते हैं।
वर्तमान में संजय यादव राजद की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। लालू परिवार में उनकी भूमिका को लेकर पहले भी नाराजगी सामने आ चुकी है। संजय, 2013 से तेजस्वी के राजनीतिक करियर को संवार रहे हैं। रोहिणी ने सीधे तौर पर संजय यादव का नाम लेकर ये संकेत दिया है कि पार्टी की चुनावी हार के बाद नेतृत्व और रणनीतिकार ही परिवार में कलह का केंद्र बन गए हैं।

तेज प्रताप ने भी यादव पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले ही बागी हो चुके थे और अब बुरे नतीजों के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का भी परिवार से नाता टूट गया है। रोहिणी ने तेजस्वी और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए।
रोहिणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका अब कोई परिवार नहीं है और वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहतीं। उनके इस कदम ने न केवल आरजेडी, बल्कि लालू परिवार में खलबली मचा दी है। रोहिणी ने ये भी दावा किया कि संजय यादव चाहते थे कि वो राजनीति छोड़ दें और परिवार से नाता तोड़ लें।
Edited By : Chetan Gour

