Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ली हार की जिम्मेदारी, राजनीति छोड़ी, परिवार से भी नाता तोड़ा

Advertiesment
हमें फॉलो करें lalu rohini

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शनिवार, 15 नवंबर 2025 (15:53 IST)
Rohini Acharya news in hindi : बिहार चुनाव में राजद की करारी हार के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को हार की जिम्मेदारी लेते हुए लालू परिवार से नाता तोड़ा लिया। उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी एलान किया। ALSO READ: बिहार चुनाव : भाजपा से ज्यादा वोट पाकर भी कैसे हार गई तेजस्वी की राजद?
 
रोहिणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर अभी तक आरजेडी या संजय यादव की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ही लालू यादव ने पहले ही बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बेदखल कर चुके है। तेज प्रताप ने जनशक्ति पार्टी बनाकर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन वे तीसरे नंबर पर रहे।
 
बिहार विधानसभा चुनाव में राजद 23 फीसदी वोट शेयर हासिल करने के बाद भी मात्र 25 सीटें ही जीत सकी। यहां तक महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी राघोपुर विधानसभा सीट पर संघर्ष करते दिखाई दिए।
 
रोहिणी आचार्य ने बीते साल सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गई थीं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पहले 3 दिन में तेज थी शेयर बाजार की चाल, आखिरी 2 दिन क्यों फ्लैट रहा बाजार?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels