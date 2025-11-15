कांग्रेस ने बताया, बिहार चुनाव में कैसे हुई वोट चोरी?

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट गई। राजद तो 23 फीसदी वोट शेयर प्राप्त कर अपनी साख बचा गई लेकिन कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। करारी हार के बाद पार्टी ने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के साथ ही पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े किए।

कांग्रेस ने एक खबर का स्क्रिन शॉट शेयर करते हुए कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी-अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने SIR कर 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए, वे विपक्ष के वोटर थे, जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। ये साफ तौर पर 'वोट चोरी' है।

पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि NDA की सांसद शाम्भवी चौधरी ने मतदान किया, लेकिन जब वे बाहर निकलीं तो देखा गया कि उनके दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी थी।

निष्पक्ष नहीं था चुनाव : राहुल गांधी ने भी हार के बाद एक बयान जारी कर कहा था कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था।

गौरतलब है कि बिहार में इस बार भी 202 सीटें जीतकर राजग की सरकार बनती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को मात्र 35 सीटें ही मिली। भाजपा 89 सीटे जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी वहीं राजद मात्र 25 सीटे जीतकर तीसरे नंबर पर रही। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 43,74,579 यानी 8.71 फीसदी वोट प्राप्त हुए।

edited by : Nrapendra Gupta