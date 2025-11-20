झारखंड सरकार का एक साल, मोरहाबादी मैदान में 8514 युवाओं को मिलेगी बड़ी सौगात

Jharkhand news in hindi : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 28 नवंबर को एक वर्ष पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों के लिए चयनित कुल 8,514 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

8000 हजार सहायक आचार्य के अलावा जेपीएससी की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से विभिन्न सेवाओं के लिए चयनित पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।

कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेला के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में चयनित अभ्यर्थियों को काल लेटर भी दिया जा सकता है।

मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। झारखंड सरकार की गृह सचिव वंदना दादेल ने भी मोरहाबादी मैदान का दौरा कर आयोजन स्थल का गहन निरीक्षण किया।

edited by : Nrapendra Gupta