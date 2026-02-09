rashifal-2026

Kanpur Lamborghini Case: क्या रसूख के आगे झुका कानून? तंबाकू कारोबारी के बेटे पर बड़ा एक्शन, जानें क्या था पूरा मामला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कानपुर , सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (15:44 IST)
कानपुर के वीआईपी रोड पर हुई लैम्बोर्गिनी (Lamborghini Urus) दुर्घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। यह मामला केवल एक सड़क हादसे का नहीं, बल्कि रसूख और कानून की लड़ाई का बन गया है। कानपुर का यह 'हिट एंड रन' केस पुणे पोर्श कांड की तरह ही सुर्खियों में है। लोगों का सवाल है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट (दौरे की बात) के आधार पर आरोपी को राहत मिलेगी या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा?
 

फैक्ट-चेक: क्या हुआ था उस दिन?

घटना: यह हादसा कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में हुआ था। तेज रफ्तार लग्जरी कार ने ऑटो और बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी।
 
आरोपी की पहचान :  कार चलाने वाला शख्स शहर के दिग्गज पान मसाला और तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा (सरस्वती ग्रुप) का बेटा शिवम मिश्रा था।
 
विवाद का केंद्र : प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि हादसे के तुरंत बाद आरोपी को पीछे आ रहे सुरक्षाकर्मियों (बाउंसरों) ने सुरक्षित निकाल लिया और मौके से फरार कर दिया।
 

पुलिसिया कार्रवाई और कानूनी ट्विस्ट

इस मामले में पुलिस की भूमिका पर शुरुआती सवाल उठे थे, लेकिन बाद में कड़े कदम उठाए गए:
 
नामजद एफआईआर : शुरू में 'अज्ञात' के खिलाफ मामला दर्ज होने की खबरों के बाद, जनता के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने शिवम मिश्रा को नामजद किया।
 
धाराओं का खेल : आरोपी के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और अन्य सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया।
 
बचाव पक्ष का तर्क : आरोपी के परिवार की ओर से दावा किया गया कि शिवम को अचानक 'मिर्गी का दौरा' पड़ा था, जिससे कार से नियंत्रण खो गया। हालांकि, घायलों के परिजनों ने इसे कानूनी कार्रवाई से बचने का बहाना बताया।

मुख्य बिंदु जो आपको जानने चाहिए

घायलों की हालत: हादसे में गंभीर रूप से घायल तौफीक और अन्य युवकों का इलाज चला। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए डराया-धमकाया गया।
 
कार की कीमत : दुर्घटनाग्रस्त लैम्बोर्गिनी की कीमत करीब ₹4.5 करोड़ से ₹5 करोड़ के बीच बताई जा रही है।
 

आयकर संबंध : गौरतलब है कि शिवम मिश्रा के पिता के ठिकानों पर हाल के वर्षों में भारी भरकम इनकम टैक्स रेड भी पड़ चुकी है, जिससे यह परिवार पहले से ही चर्चा में था।


