महिला डॉक्टर की हत्या पर बंगाल में बवाल, ममता बनर्जी बोलीं- आरोपियों के लिए मौत की सजा की करेंगे मांग

Mamata Banerjee's statement on the murder of female doctor : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी।