मथुरा में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने दी जान

Mathura Uttar Pradesh News : उत्‍तर प्रदेश में मथुरा के खपरपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मृतकों में पति-पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मुआयना किया तो शवों के पास ही दूध के गिलास पड़े मिले। इससे आशंका जताई जा रही है कि मौत का कारण जहरीला पदार्थ हो सकता है, जिसे दूध में मिलाकर दिया गया हो। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।



