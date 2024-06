Delhi Airport टर्मिनल-1 बंद, शनिवार को 20 से अधिक उड़ानें रद्द

More than 20 flights cancelled from Delhi airport : दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 से संचालित होने वाली इंडिगो की 20 से अधिक उड़ानें शनिवार को रद्द कर दी गईं, क्योंकि एक दिन पहले छत गिरने की घटना के बाद टर्मिनल को बंद कर दिया गया था। एक सूत्र ने कहा कि इंडिगो की 23 उड़ानें और स्पाइसजेट की 2 उड़ानें, जो टी-1 से संचालित होने वाली थीं, शनिवार को रद्द कर दी गईं। इंडिगो की ओर से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई।