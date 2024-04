अजमेर में नकाबपोशों ने की मौलाना की हत्या, मस्जिद में किया लाठियों से हमला

Murder of Maulana by entering the mosque in Ajmer : राजस्थान के अजमेर जिले में एक मस्जिद के मौलाना की 3 नकाबपोश लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। घटना के समय मस्जिद में 6 बच्चे भी मौजूद थे। नकाबपोश लोगों ने बच्चों को धमकाया और मोबाइल फोन छीन लिए ताकि कोई भी घटना के बारे में किसी को जानकारी न दे सके। बदमाशों के भागने के बाद बच्चों ने स्थानीय निवासियों को इसकी जानकारी दी।