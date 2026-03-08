shiv chalisa

निशांत कुमार JDU में शामिल, कार्यक्रम में नहीं आए नीतीश कुमार

Nishant Kumar
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (13:54 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (13:57 IST)
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज पटना में जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने पटना स्थित जेडीयू के ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार जैसे मौजूद रहे। बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने के दौरान जो कार्यक्रम हुआ। इसमें नीतीश कुमार नहीं आए। इसकी सियासत की गलियारों में काफी चर्चा रही।  नीतीश कुमार के एक करीबी सहयोगी ने शनिवार को दावा किया कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निशांत को उनके पिता के इस्तीफे के बाद नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 
निशांत ने शुक्रवार को जद(यू) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के निवास पर पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से मुलाकात कर भविष्य की अपनी रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की थी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किया था। निशांत को अगले महीने राज्य विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

