Weather Update : कश्मीर में शीतलहर से राहत नहीं, पहलगाम में पारा शून्य से 10.3 डिग्री नीचे

No respite from cold wave in Kashmir : कश्मीर में जारी शीतलहर की स्थिति से शुक्रवार को भी लोगों को कोई राहत नहीं मिली क्योंकि घाटी के अधिकांश स्थानों में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी इस समय 20 दिन के 'चिल्लई-खुर्द' की चपेट में है।