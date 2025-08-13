Biodata Maker

दिल्ली-एनसीआर में सड़कों से कुत्ते हटाने के आदेश के खिलाफ नोएडा में विरोध प्रदर्शन

नोएडा , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (20:31 IST)
Supreme Court on Stray Dogs : दिल्ली-एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के आदेश के खिलाफ शनिवार को नोएडा के सेक्टर 16A फिल्मसिटी में कुत्ता प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का निर्णय दिया तो पशु अधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर अत्याचार बंद करो, गली-गली में नारा है, बेजुबान हमारा है कहते हुए नारेबाजी की।

प्रदर्शनकारी गौरव का कहना था कि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाना उनकी हत्या के समान है। उन्होंने दावा किया कि इससे न सिर्फ जानवरों के जीवन को खतरा होगा, बल्कि समाज में करुणा और सह-अस्तित्व की भावना भी कमजोर होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय तैश में आकर लिया गया बताया, साथ ही कहा है कि एक पक्ष को सुनकर निर्णय दिया गया है, यह निर्णय तुरंत वापस लिया जाए, जब तक उनकी बात को सुना नहीं जाएगा, वह सड़कों पर इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।
ALSO READ: Stray Dogs Verdict: अब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच करेगी आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई
गौरव ने कहा कि शेल्टर होम भेजने की जगह कुत्तों के नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास की नीति अपनाई जाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने जानवरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों का भी हवाला भी दिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भी स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखी।
ALSO READ: भारत: लाखों आवारा कुत्तों के लिए कैसे बनेगा शेल्टर
फिल्मसिटी में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने सोशल मीडिया पर भी खासा ध्यान खींचा है। कई सेलिब्रिटी और एनिमल वेलफेयर संस्थाएं इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। अब देखना होगा कि जगह-जगह हो रहे विरोध के बाद कोर्ट अपने आदेश पर पुनर्विचार करता है या नहीं।
