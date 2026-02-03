rashifal-2026

पुष्कर सिंह धामी की पहल से उत्तराखंड ने बनाया कीर्तिमान, राज्य गठन के बाद पहली बार सालभर का आंकड़ा 6 करोड़ के पार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (17:14 IST)
पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई है। उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने नया कीर्तिमान बनाया है। धामी सरकार के इन प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

2025 में 6 करोड़ 3  लाख से अधिक पर्यटक उत्तराखंड आए हैं, जो राज्य गठन के बाद से अब तक की सर्वाधिक संख्या है। हरिद्वार में सबसे अधिक 3 करोड़ 42 लाख 49 हजार 380 पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचे हैं जबकि देहरादून में 67 लाख 35 हजार 71 और टिहरी जनपद में 53 लाख 29 हजार 759 सैलानी आए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पर्यटन को नई गति मिली है।

पर्यटन विकास के लिए जहां कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, वहीं पर्यटन-तीर्थ स्थलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खास जोर दिया गया है। पर्यटकों-तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। Edited by : Sudhir Sharma

