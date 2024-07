Weather Update : केरल के कई हिस्सों में बारिश, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Rain in various parts of Kerala : केरल के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को राज्य के 4 उत्तरी जिलों में 3 दिन के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया। आईएमडी ने कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में ‘ऑरेंज अलर्ट’ और प्रदेश के 9 अन्य जिलों के वास्ते दिन के लिए ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है।