प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, बेटी कहना न माने तो उसकी टांगें तोड़ दो...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भोपाल , रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (16:56 IST)
Sadhvi Pragya Singh Thakur News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने लव जिहाद पर ऐसा बयान दिया है, जिसने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद (VHP) से जुड़े एक कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर बेटी 'संस्कारों' से भटक जाए और किसी 'विधर्मी' (अर्थात् गैर-हिंदू) के साथ संबंध बनाने या भागने की कोशिश करे और आपकी बात नहीं माने तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, उसकी टांगे तोड़ देने में भी पीछे मत हटना। अब साध्वी का यही बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जो बेटी संस्कारों को नहीं मानती, बातों से नहीं मानती तो उसे प्रताड़ना भी देनी पड़ती है। अपनी संतान है उसे मारना पड़े तो पीछे मत हटना। प्रज्ञा ने कहा, माता-पिता का लक्ष्य बेटी के भले के लिए होता है और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए परिवार को हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

प्रज्ञा ने भावुक अंदाज में कहा कि जब बेटी पैदा होती है, तो माता-पिता उसे लक्ष्मी-सरस्वती का रूप मानते हैं, लेकिन बड़ी होकर अगर वह 'विधर्मी बनने' या घर से भागने की सोच ले, तो उसे रोकना जरूरी है। ऐसी लड़कियों पर नजर रखो, अगर वे संस्कारों को नहीं मानतीं, घर से भागने की सोचती हैं, तो उन्हें रोकने के लिए हर कदम उठाओ।
साध्वी के इस बयान ने एक बार फिर राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी तीखी बहस छेड़ छेड़ दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इसे 'गंभीर' बताते हुए जांच की मांग की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे 'हेट स्पीच' कहा और कानूनी कार्रवाई की मांग की। यह बयान एक वीडियो के रूप में तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया, जहां लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं।
