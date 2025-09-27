Navratri

किसान के सवाल पर भड़के अजित पवार, कहा इसे ही CM बना दो, हम तो यहां कंचे खेलने आए हैं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

धाराशिव , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (11:15 IST)
Ajit Pawar news in hindi : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जब एक किसान ने कर्ज माफी पर सवाल किया किया तो वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि इसे ही मुख्‍यमंत्री बना दो। क्या तुम्हें लगता है कि हमें समझ नहीं हैं? क्या हम यहां कंचे खेलने आए हैं? ALSO READ: Marathwada Flood : महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही, मराठवाड़ा में गई 86 लोगों की जान
 
पवार शुक्रवार को धाराशिव जिले के भूम-परांडा तालुका के एक गांव में बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान एक किसान ने पूछा कि क्या सरकार किसानों के लिए कर्ज़ माफी की घोषणा करेगी। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसे ही मुख्यमंत्री बना दो। उन्होंने सवाल किया कि क्या तुम्हें लगता है हमें समझ नहीं है? क्या हम यहां कंचे खेलने आए हैं? सुबह 6 बजे से काम कर रहा हूं। तुम काम करने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो।
 
उन्होंने कहा कि वे इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते और सच बोलना ही पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से भी मदद मांगेगी। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजने की बात भी कही।
 
गौरतलब है कि भारी बारिश की वजह से 20 सितंबर से मराठवाड़ा के जिलों में बाढ़ से हालात हैं। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 हजार हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें बर्बाद हुई हैं। राज्य सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा की है।
 
यह पहली बार नहीं है, जब पवार अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हों। हाल ही में अजित पवार का महिला IPS अधिकारी अंजना कृष्णा से बहस का वीडियो सामने आया था।
edited by : Nrapendra Gupta

