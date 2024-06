बकरीद और गंगा दशहरा को लेकर नोएडा में धारा 144 लागू

Section 144 imposed in Noida before Bakrid and Ganga Dussehra : उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर पुलिस ने बकरीद और ज्एष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।