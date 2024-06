J&K में आतंकियों पर कसेगा शिकंजा, गृहमंत्री शाह की हाईलेवल मीटिंग, NSA और RAW के अधिकारी हुए शामिल

Amit Shah will hold a high-level meeting regarding the security situation in Jammu and Kashmir : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा हालात का रविवार को जायजा लेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। गृहमंत्री 29 जून से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ तीर्थयात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे।