कश्मीर में ईद पर होगी 3 लाख से ज्यादा भेड़ों की कुर्बानी

More than 3 lakh sheep will be sacrificed on Eid in Kashmir : माना कि कश्मीर में इस बार बकरीद को लेकर कोई खासा उत्साह नहीं है और न ही लोग कुर्बानी के लिए भेड़-बकरियों की उतनी खरीददारी नहीं कर रहे हैं, जितनी पिछले सालों में होती रही है, पर बावजूद इसके आपको यह सुनकर चौंक जाना पड़ेगा कि अभी तक कश्मीर में बाहरी राज्यों से 3 लाख से अधिक भेड़ें आ चुकी हैं और उनका आना लगातार जारी है।