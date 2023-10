शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल की दादागिरी, अस्पताल के डीन से शौचालय साफ कराया, दर्ज हुई FIR

Toilet cleaned by the Dean of hospital in Nanded: महाराष्ट्र पुलिस ने शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल द्वारा नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल के कार्यवाहक डीन से एक गंदा शौचालय साफ करवाने के बाद बुधवार को उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। पाटिल इस अस्पताल में 48 घंटे के दौरान 31 मरीजों की मौत होने के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे।