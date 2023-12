कर्नाटक में एक मकान से एक ही परिवार के 5 सदस्यों के कंकाल मिले

Skeletons of 5 members of the same family found: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक मकान से एक ही परिवार के 5 सदस्यों के कंकाल मिले हैं। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उसे संदेह है कि ये नरकंकाल सेवानिवृत्त सरकारी अधिशासी अभियंता जगन्नाथ रेड्डी (85), उनकी पत्नी प्रेमा (80), बेटी त्रिवेणी (62), बेटे कृष्णा (60) एवं नरेन्द्र (57) के हो सकते हैं।