अमेजन से खरीदा 1.86 लाख का मोबाइल, पार्सल खोलते ही उड़े होश

Online Fraud : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑनलाइन मोबाइल खरीदना महंगा पड़ गया। इंजीनियर ने दावा किया उसने अमेजन से 1.86 लाख रुपए का सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 फोन ऑर्डर किया। इसके लिए उसने पूरा पेमेंट भी किया। जैसे ही उसने फोन का डिब्बा खोला उसमें मोबाइल की जगह टाइल का टुकड़ा निकला।

इंजीनियर ने तुंरत नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर इस मामले की शिकायत की। इसके बाद वे कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन पहुंचे और औपचारिक एफआईआर दर्ज करवाई।

पुलिस ने बताया कि प्रेमानंद नामक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दावा किया है कि उसे 1.86 लाख रुपए में ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद डिलीवर हुए सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 स्मार्टफोन के बॉक्स में टाइल का एक टुकड़ा मिला। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 319 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी (कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी) के तहत FIR दर्ज की।

शिकायत में कहा गया है कि प्रेमानंद ने 14 अक्टूबर को एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से फोन ऑर्डर किया और अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान किया। पैकेज 19 अक्टूबर को शाम करीब 4.16 बजे डिलीवर हुआ। उन्होंने पार्सल खोलते समय एक वीडियो रिकॉर्ड किया और यह देखकर हैरान रह गए कि अंदर हाई-एंड स्मार्टफोन की जगह केवल सफेद टाइल का एक चौकोर टुकड़ा था।

