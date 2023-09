मानहानि मामले में तेजस्वी यादव को दूसरी बार समन जारी

Tejashwi Yadav summoned for the second time: अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत (metropolitan court) ने शुक्रवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को एक आपराधिक मानहानि मामले (defamation case) में दूसरी बार 'समन' जारी किया। अदालत ने दूसरा समन तब जारी किया, जब उसे पता चला कि पूर्व में जारी किया गया समन भ्रम के चलते उन्हें तामील नहीं हो सका।