'आई लव मोहम्मद' विवाद : बरेली के बाद बाराबंकी और मऊ में भी तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात

Tension in Barabanki and Mau over I Love Mohammad campaign

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बरेली/बाराबंकी/मऊ (उप्र) , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (17:34 IST)
I Love Mohammad dispute case : बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद बाराबंकी और मऊ जिलों में भी तनाव बढ़ गया है, पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए भारी सुरक्षाबल तैनात कर दिया है। बरेली में स्थिति सामान्य है और स्कूल-कॉलेज सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। अब तक बरेली के विभिन्न थानों में कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। बरेली के डीआईजी अजय कुमार साहनी के अनुसार, पुलिस और खुफिया विभाग की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि यह बवाल अचानक नहीं भड़का, बल्कि यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी। अधिकारियों ने शनिवार को दावा किया कि स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है।
 
पुलिस के अनुसार बरेली में 500 से अधिक लोगों को वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने घर-घर दबिश दी। कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा भी हिरासत में हैं।
 
बरेली के जिलाधिकारी अवनीश सिंह ने बताया कि बरेली में स्थिति सामान्य है और स्कूल-कॉलेज सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। अब तक बरेली के विभिन्न थानों में कुल छह मामले दर्ज किए गए हैं। बरेली के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अजय कुमार साहनी के अनुसार, पुलिस और खुफिया विभाग की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि यह बवाल अचानक नहीं भड़का, बल्कि यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी।
खुफिया रिपोर्ट और वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ स्थानीय नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। साहनी ने कहा कि बरेली के अमन-चैन को बिगाड़ने वालों को जेल भेजा जाएगा और उनके खिलाफ गुंडा अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
 
शुक्रवार देर शाम बवाल थमने के बाद भी एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी साहनी, एसएसपी अनुराग आर्य समेत पुलिस की टीमें पूरी रात सड़कों पर तैनात रहीं। बरेली में 15 जिलों से पुलिस बल, ‘प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी’ (पीएसी) और अर्धसैनिक बल की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। लगभग 8000 से अधिक जवान पूरे शहर में तैनात हैं।
बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रमित शर्मा ने मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत समेत सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को तत्काल बल भेजने और एसएसपी बरेली को संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। अगले आदेश तक सभी जिलों का बल बरेली में ही तैनात रहेगा।
 
राज्य की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज गांव में शुक्रवार रात आई लव मोहम्मद लिखा बैनर तोड़े जाने पर तनाव फैल गया। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
 
एक पक्ष ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात एक स्थानीय चौकीदार धन्नी ने डंडे से रस्सी तोड़कर बैनर नीचे गिरा दिया। इसके बाद एक समुदाय के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और नाराजगी जताई। दूसरे पक्ष के लोग भी जुटने लगे, जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान धन्नी के घर पर कुछ युवकों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की भी बात सामने आई।
 
सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात पर काबू पाने के लिए दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। देर रात पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय भी गांव पहुंचे और पीएसी की तैनाती करवाई। फिलहाल गांव छावनी में तब्दील है और पुलिस हालात पर लगातार नजर रखे हुए है।
धन्नी की पत्नी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और सामान भी उठा ले गए। पूरी घटना पास की मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में धन्नी को डंडे से बैनर गिराते हुए देखा गया है। पुलिस ने वीडियो कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
 
पुलिस अधीक्षक के जनसंपर्क अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि बैनर हटाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन अब मौके पर शांति है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इलाके में सुरक्षाबल तैनात कर दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के नई बाजार इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान के तहत जुलूस निकाला।
इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें खदेड़ते हुए हल्का बल प्रयोग किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मऊ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) इलमारन ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है और पूरे मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जा रही है। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour
(File Photo)

