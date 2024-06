प्रेमी युगल का दु:खद अंत, प्रेमिका को गोली मारकर प्रेमी ने किया सुसाइड!

The boyfriend committed suicide after shooting his girlfriend : मेरठ में प्रेमी युगल एकसाथ जीने का वायदा तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एकसाथ जान देकर अपने प्रेम को अमर कर दिया। प्रेमी ने प्रेमिका की चौखट पर पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया।