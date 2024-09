Haryana Elections : महम में BJP उम्मीदवार कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा के लिए चुनावी मुकाबला आसान नहीं

The election contest is not easy for BJP candidate Kabaddi player Deepak Hooda in Meham : कबड्डी मैचों में अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए पहचाने जाने वाले दीपक हुड्डा के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला आसान नजर नहीं आ रहा है।