मेरठ : नंदी (बैल) को साथ लेकर भिक्षा मांगते हुए नौशाद का सच आया सामने, पुलिस कर रही है जांच

The truth of Naushad begging with Nandi came out : मेरठ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गैर समुदाय का व्यक्ति नंदी (बैल) को लेकर घर-घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। राज खुलते ही उसने सारी सच्चाई बता दी कि वह मुस्लिम जोगी है और पीढ़ियों से उसके यहां नंदी को लेकर भिक्षा मांगी जाती रही है।