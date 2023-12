Uttarkashi में बीते एक सप्ताह से धधक रही जंगल की आग में आई कुछ कमी

There is some reduction in forest fire in Uttarkashi : उत्तराखंड के उत्तरकाशी (Uttarkashi) जिले की गंगा और यमुना घाटी के विभिन्न क्षेत्रों के जंगलों में बीते एक हफ्ते से धधक रही आग (fire) अब कुछ शांत पड़ने लगी है। जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला के निर्देश के बाद वन एवं पुलिस विभाग (Forest and Police Department) की शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के बाद जंगलों की आग कुछ शांत हुई है।