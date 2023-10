रेल की 2 बोगियों में आग से हड़कंप, मथुरा से झांसी जा रही थी ट्रेन

Stir due to fire in 2 bogies of train : उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। पातालकोट एक्सप्रेस (14624) ट्रेन मथुरा से झांसी की तरफ जा रही थी, जैसे ही यह भांडई रेलवे स्टेशन के निकट पहुंची ट्रेन की जनरल 2 बोगियों में आग लग गई।