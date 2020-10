ट्रांसजेंडर दल ने 17353 ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा

टीम ने सफलतापूर्वक माउंट फ्रेंडशिप पर चढ़ाई की और समानता और मानवता का संदेश दिया। इसके अलावा टीम ने 'Keep the Mountain Clean, keep the Himalaya clean' का संदेश दिया। टीम ने प्रकृति के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए पहाड़ से 100 किलोग्राम ट्रैश वापस लाने का भी सराहनीय कार्य किया। यह न केवल LGBTQ समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश और संसार के लिए गर्व का क्षण है।